Главный архитектор Москвы рассказал, какой будет станция метро «Новомосковская»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Россия, Москва, поселение Сосенское, улица Александры Монаховой Карта всех событий

На платформе станции метро «Новомосковская» установят скульптуру-колонну, выполненную в духе минимализма. Она будет воплощать в себе идею динамичного развития столицы. Об этом в субботу, 17 июля, рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

По словам специалиста, автором скульптурной работы выступит российский художник Даши Намдаков. По замыслу симметрия скульптуры должна будет контрастировать с асимметрией пространства здания. При этом пассажирская зона станции будет специально подсвечена, что позволит раскрыть и подчеркнуть формы скульптуры.

При отделке новой станции будут использоваться долговечные материалы: фибробетон, натуральный камень, безопасное стекло, композитные и алюминиевые панели.

— За основу архитектурно-художественной концепции были приняты название станции «Новомосковская» и идея вектора развития новой динамичной Москвы, — сказал Кузнецов.

Станция «Новомосковская» будет расположена в месте транспортной развязки: на пересечении трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе с улицей Александры Монаховой. Общая площадь нового транспортного объекта составит около 15 тысяч квадратных метров. Ввод станции в эксплуатацию запланировано осуществить до конца 2023 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.