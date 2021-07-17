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Более 25 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки

Илья Ашуров

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
Более 25 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за сутки
Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

За последние 24 часа в России выявили 25 116 новых случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. Об этом в субботу, 17 июля, сообщается на сайте стопкоронавирус.рф.

Клинических проявлений болезни не имели 10,8 процента заболевших.

Более 25 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

На первом месте по количеству заболевших остается Москва. За последние сутки в столице выявили 4561 новый случай. Второе и третье места занимают Московская область и Санкт-Петербург. Там выявили 2541 и 1957 заболевших соответственно.

За последние сутки полностью вылечились после прохождения лечения от COVID 21 437 пациентов. Специалисты также зафиксировали 787 летальных исходов.

Более 25 тысяч новых случаев коронавируса выявили в России за суткиФото: Стопкоронавирус.рф

Вакцинация от COVID-19 проходит во всех регионах страны. Минздрав России в августе прошлого года зарегистрировал первую в мире вакцину для профилактики коронавируса. Этот препарат НИЦЭМ имени Гамалеи получил название «Спутник V». Также в России появились вакцины от COVID-19 «ЭпиВакКорона» и «КовиВак». В начале мая 2021 года появилась информация о регистрации четвертой российской вакцины — «Спутник Лайт».

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