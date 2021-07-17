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Срок подачи заявок на премию правительства Москвы для молодых ученых продлили

Илья Ашуров

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Срок подачи заявок на премию правительства Москвы для молодых ученых продлили
Фото: Pixabay

Молодые ученые смогут подать заявку на премию правительства Москвы до 17 сентября. Об этом в субботу, 17 июля, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

Премия присуждается в 22 номинациях молодым специалистам, которые добились выдающихся результатов в фундаментальных и прикладных исследованиях в разных областях знаний: гуманитарные, естественные и технические науки. Также премию выдают за разработку и внедрение новых технологий.

— Подать заявку могут российские ученые из московских организаций: аспиранты, научные работники, ведущие исследования специалисты, кандидаты наук не старше 36 лет и доктора наук в возрасте до 40 лет включительно, — говорится в сообщении.

Для того чтобы подать заявку, нужно зарегистрироваться на портале премии, а также заполнить свой профиль в личном кабинете. В одной заявке может быть до трех человек.

Недавно стало известно, что Москва вышла в финал рейтинга Intelligent Community Awards. В него попадают города — лидеры в подготовке кадров, развитии связи, использовании инноваций, цифровой инклюзии, вовлеченности жителей в управление городом и поддержании принципов устойчивости. Данный рейтинг ежегодно составляет организация Intelligent Community Forum (ICF, США).

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