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Чат-бот Александра поможет пассажирам во время закрытия участка Сокольнической линии

Анастасия Волоснова

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Чат-бот Александра поможет пассажирам во время закрытия участка Сокольнической линии
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
Россия, Москва, метро Спортивная Карта всех событий

Чат-бот Александра будет помогать пассажирам ориентироваться в столичном метро во время закрытия участка Сокольнической линии. Поезда прекратят курсировать между станциями «Спортивная» и «Тропарево» с 17 июля по 8 августа.

Виртуальный помощник будет подсказывать москвичам и гостям столицы, как лучше построить альтернативный маршрут. Чат-бот Александра работает в онлайн-формате. В любое время цифровой помощник готов ответить на вопросы пассажиров и проложить для них маршрут, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Движение поездов на участке Сокольнической линии Московского метрополитена между станциями «Спортивная» и «Тропарево» временно прекращено с субботы, 17 июля. Закрытие участка красной ветки метро связано со строительством пересадки на Большой кольцевой линии. Ограничение будет действовать до 8 августа.

Для удобства пассажиров в период закрытия участка Сокольнической линии будут курсировать бесплатные автобусы КМ вдоль станций «Воробьевы Горы», «Университет», «Проспект Вернадского» и «Юго-Западная».

Москвичам и гостям столицы также рекомендуют использовать альтернативные маршруты: Калужско-Рижскую линию метро, Солнцевскую линию метро, «Лужники» МЦК.

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