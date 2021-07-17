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Похожий на Defender эсминец стал первой «целью» нового истребителя Ростеха

Анастасия Волоснова

Технологии
Похожий на Defender эсминец стал первой «целью» нового истребителя Ростеха
Фото: Официальный аккаунт в Twitter (twitter.com/YorukIsik)

Первой «целью» нового российского самолета, который Ростех представит на авиасалоне МАКС-2021, может стать иностранный боевой корабль, который внешне похож на британский эсминец Defender, 45-го типа. Фотографию опубликовала госкорпорация «Ростех» в субботу, 17 июля, на своей странице в Facebook.

Госкорпорация опубликовала снимок, на котором изображена часть фюзеляжа нового самолета, летящего над морем. В зеркальных панелях оптико-локационной станции нового типа отражается иностранный боевой корабль. Судно в отражении похоже на эсминцы ВМС Великобритании.

Госкорпорация «Ростех» опубликовала пресс-релиз на своем сайте, где заявила, что 20 июля, прямо в день старта МАКС, презентует принципиально новый военный самолет, и запустила обратный отсчет до его презентации на специальном интернет-ресурсе. Позже появился первый официальный снимок новейшего боевого самолета.

После анонса военный эксперт рассказал в беседе с «Вечерней Москвой», что за таинственный самолет Россия представит на МАКСе. В видеоролике он обратил внимание на пилота с нашивкой F-35 (американского истребителя пятого поколения) и предположил, что россияне создали конкурента этому судну.

Британский эсминец Defender пересек российскую границу в среду, 23 июня, в 11:52. Он на три километра вошел в территориальные воды РФ и не реагировал на предупреждения военных. В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль ЧФ предупредительно выстрелил по нему. Позже, в 12:19, самолет Су-24м произвел предупредительное бомбометание по курсу движения судна.

Британское министерство обороны заявило, что эсминец совершал мирный проход из Одессы в Грузию через Черное море. Здесь он вошел в международно признанный коридор разделения движения и вышел из него в 9:45. Также уточняется, что выстрелов по нему якобы не производили.

В Кремле, в свою очередь, назвали инцидент с британским эсминцем провокацией. Замглавы МИД РФ Сергей Рябков подчеркнул, что в случаях нарушения иностранными военными кораблями российских границ Россия может их бомбить.

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