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Более 90 процентов привитых «Спутником V» получили долгосрочный иммунитет

Анастасия Волоснова

Сюжеты: 

Вакцинация от коронавируса Ситуация с коронавирусом
Общество
Более 90 процентов привитых «Спутником V» получили долгосрочный иммунитет
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Долгосрочный иммунитет вырабатывается у более чем 90 процентов вакцинированных от коронавируса «Спутником V». Об этом в субботу, 17 июля, рассказали на странице вакцины в Twitter со ссылкой на аргентинское исследование.

Анализ провел аргентинский Национальный научно-технический исследовательский совет. Специалисты выяснили, что после вакцинации российским «Спутником V» у привитых формируется T-клеточный иммунитет. Он появляется у более чем 90 процентов привитых.

В пресс-службе отметили, что данное исследование свидетельствует о долгосрочности вырабатываемой защиты от коронавируса при вакцинации «Спутником V».

Президент России Владимир Путин отмечал, что пандемию можно остановить только с помощью вакцинации. Сам глава государства сделал прививку вакциной «Спутник V».

В свою очередь депутат Госдумы РФ, академик РАН Геннадий Онищенко заявлял 9 июля, что почти половина жителей планеты сделала прививку от коронавируса. По его словам, в мире вакцинировались 3,3 миллиарда человек из семи миллиардов жителей планеты. Онищенко уточнил, что в статистику входят все те, кто сделал как минимум одну прививку.

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