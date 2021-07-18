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Саакашвили рассказал о планах США захватить Донецк

Юлия Курганова

В мире
Саакашвили рассказал о планах США захватить Донецк
Фото: youtube.com

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили сообщил, что власти Соединенных Штатов планировали захватить Донецк в разгар боев в Донбассе. У американцев был план по взятию города, и бывший глава ЦРУ и экс-глава Центрального командования Дэвид Петреус призывали власти Украины к наступлению на Донецк. Об этом в субботу, 17 июня, рассказал политик в интервью каналу «Украина 24».

Он не уточнил, когда именно США собирались исполнить свои планы.

— Я помню, был момент, когда они могли взять Донецк. Я не от себя это говорю — мне генерал Петреус направил тогда длинное СМС, я был на севере штата Нью-Йорк на каком-то празднике. Он говорит, А, Б, В, Г, Д — по пунктам расписано, почему сейчас хороший момент заходить в Донецк, — сказал экс-губернатор Одесской области.

Саакашвили переслал Петру Порошенко план Петреуса, но тот никак на это не отреагировал. После этого политик сам перезвонил тогдашнему президенту Украины и попытался обсудить предложение американского генерала, но Порошенко перевел тему разговора, передает РИА Новости.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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