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Московский врач предупредил об опасности кондиционеров для иммунитета в жару

Юлия Курганова

Общество
Московский врач предупредил об опасности кондиционеров для иммунитета в жару
Фото: pixabay.com

Главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников рассказал об опасности кондиционеров в жару. Он отметил, что резкое охлаждение вспотевшего человека может привести к падению иммунитета.

— Например, если после жары зайти в помещение с кондиционером, то большая разница между температурой на улице и в помещении может вызвать стресс для организма, который приведет к снижению иммунитета. Когда человек вспотевший, стресс усугубляется из-за того, что влага на теле моментально остывает. Поэтому нужно быть очень осторожными с кондиционерами. В машине воздух нужно охлаждать постепенно и не выставлять на слишком холодную температуру, — пояснил врач.

Он призвал не выходить вспотевшим на улицу в ветреную погоду и стараться находиться в комфортной температуре — до плюс 25 градусов.

Эффективным способом охладиться Тяжельников назвал душ, но предупредил, что он не должен быть холодным. Его при возможности следует принимать несколько раз в день, передает РИА Новости.

Тяжельников добавил, что если нет возможности принять душ, то можно смочить полотенце, кусок ткани и прикладывать к лицу, к затылку, обтираться или умываться прохладной водой.

Корреспондент «Вечерней Москвы» разбиралась, при какой температуре воздуха в помещении работать нельзя, чем это грозит здоровью сотрудников и куда обращаться, если работодатель не решает проблему с некомфортными условиями труда.

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