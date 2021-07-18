Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

СМИ: Все лица с положительными тестами на COVID-19 в Олимпийской деревне из одной страны

Михаил Алимов

Сюжеты: 

Олимпиада в ТокиоСитуация с коронавирусом
В мире
СМИ: Все лица с положительными тестами на COVID-19 в Олимпийской деревне из одной страны
Фото: olympic.org

Два спортсмена и один представитель олимпийской делегации, находящиеся в Олимпийской деревне, относятся к одному виду спорта и представляют одно государство. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителя оргкомитета Игр Масанори Такая.

Какую именно страну они представляют, не уточняется.

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио, которые должны открыться менее чем через неделю, сообщил о положительных результатах тестов на COVID-19 у еще десяти человек, относящихся к соревнованиям и проживающих на территории Олимпийской деревни. Девять из десяти человек, у которых был выявлен положительный тест на коронавирус, в настоящее время проходят двухнедельный карантин после въезда в Японию.

Все соревнования в префектурах Токио, Сайтама, Тиба и Канагава пройдут без болельщиков на трибунах. Решение связано с ростом заболеваемости COVID-19 по стране.

Олимпийские игры в Токио должны были стартовать летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 23 июля — 9 августа 2021 года.

Читайте также:
Токиокоронавирусолимпиада
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Они выбрали истинную свободу

Петр Шелищ
Петр Шелищ

Дополнительные выплаты помогут

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Когда жара нас радовала

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Афганский кризис на пороге

Роман Вильфанд
Роман Вильфанд

Берегитесь теплового стресса

Александр Лосото 
Александр Лосото 

Денег нет, но вы лечитесь

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Конвульсии голодной пиявки

Все мнения
О проекте