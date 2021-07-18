СМИ: Все лица с положительными тестами на COVID-19 в Олимпийской деревне из одной страны

Фото: olympic.org

Два спортсмена и один представитель олимпийской делегации, находящиеся в Олимпийской деревне, относятся к одному виду спорта и представляют одно государство. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщило агентство Киодо со ссылкой на представителя оргкомитета Игр Масанори Такая.

Какую именно страну они представляют, не уточняется.

Оргкомитет Олимпийских игр в Токио, которые должны открыться менее чем через неделю, сообщил о положительных результатах тестов на COVID-19 у еще десяти человек, относящихся к соревнованиям и проживающих на территории Олимпийской деревни. Девять из десяти человек, у которых был выявлен положительный тест на коронавирус, в настоящее время проходят двухнедельный карантин после въезда в Японию.

Все соревнования в префектурах Токио, Сайтама, Тиба и Канагава пройдут без болельщиков на трибунах. Решение связано с ростом заболеваемости COVID-19 по стране.

Олимпийские игры в Токио должны были стартовать летом 2020 года, однако из-за пандемии коронавируса их перенесли на 23 июля — 9 августа 2021 года.