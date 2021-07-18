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Шесть тысяч коек в стационарах Москвы вернут к плановой работе

Михаил Алимов

Город
Шесть тысяч коек в стационарах Москвы вернут к плановой работе
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Шесть тысяч коек в столичных больницах переведены на плановую работу для лечения больных. Они были перепрофилированы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Благодаря чему удалось этого достичь? Благодаря, конечно, тем ограничительным мерам, которые были введены, массовой вакцинации, жесткому выполнению санитарных требований. Но, пожалуй, самое главное то, что москвичи стали относиться очень ответственно к соблюдению мер санитарной защиты, — рассказал он в интервью программе «Неделя в городе» на телеканале «Россия 1».

Ситуация в городе остается сложной, но количество заболеваний COVID-19 каждую неделю снижается. Это позволило ослабить некоторые эпидемиологические ограничения. Среди них отмена обязательных QR-кодов для посещения кафе и ресторанов, а также возможность проводить массовые мероприятия в городе.

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