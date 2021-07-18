Фото: Штаб общественной поддержки ЕР

Тележурналист Евгений Попов предложил дать новое помещение музыкальной школе в Филях.

По его словам, дети вынуждены заниматься музыкой в неподходящих для этого условиях. Об этом тележурналист сообщил мэру Москвы Сергею Собянину в штабе «Единой России».

— Хочу обратить ваше внимание на важную локальную проблему. Музыкальная школа в Филях-Давыдкове на 350 учеников известна лучшим хором в столице. Однако дети ютятся в полуподвале, хотя рядом на Малой Филевской улице есть пустующее здание, где можно создать все условия для творчества, — сказал Попов.

Собянин поддержал инициативу Евгения Попова, отметив, что обучение должно проходить в комфортных условиях.

— Поможем. В подвальных помещениях дети находиться не должны, — пообещал мэр.

Условия в музыкальной школе действительно далеки от удобных. Сегодня в распоряжении учебного заведения находится 10 учебных классов площадью, не превышающей 9 квадратных метров, и два групповых класса по 18 квадратных метров, а также концертный зал вместимостью всего в 35 человек. При этом школа пользуется большой популярностью в районе: конкурс при поступлении на обучение составляет в среднем 5 человек на место. Поддержка мэра Москвы позволит ускорить решение проблемы.

Встреча с Сергеем Собяниным в штабе общественной поддержки «Единой России» прошла 16 июля.