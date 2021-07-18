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Более 1,3 миллиона телеконсультаций провели для пациентов с коронавирусом в Москве

Полина Долганова

Сюжет: 

Вакцинация от коронавируса
Город
Более 1,3 миллиона телеконсультаций провели для пациентов с коронавирусом в Москве
Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

Врачи московского телемедицинского центра для работы с пациентами с коронавирусной инфекцией провели более 1,3 миллиона онлайн-консультаций с марта 2020 года. Об этом в воскресенье, 18 июля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

По его словам, круглосуточно в центре работает около двухсот специалистов. За время пандемии COVID-19 они накопили внушительный опыт дистанционной работы.

— Медики дают рекомендации. Имея доступ к электронной медкарте, видят сопутствующие заболевания и риски, — написал глава города.

Если же, добавил он, состояние пациента ухудшается, врачи вызывают скорую помощь.

Сергей Собянин напомнил, что вакцинироваться от коронавируса в Москве можно в 119 поликлиниках. Также процедура доступна в павильонах «Здоровая Москва», в МФЦ и во многих других локациях.

По данным оперштаба, за сутки от коронавируса в столице вылечились 7283 человека. Общее количество выздоровевших от коронавирусной инфекции за время пандемии составляет 1 281 319.

Эпидемиологическая обстановка в Москве остается непростой, несмотря на значительное снижение количества зараженных людей, по сравнению с пиковыми показателями. Сергей Собянин 11 июля заявил, что пиковые значения заболеваемости COVID-19 в городе пройдены.

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