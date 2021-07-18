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Футуролог заявил, что человечество может ликвидировать себя в ближайшие 20–30 лет

Игорь Синельников

Анастасия Волоснова

Сюжет: 

Эксклюзивы ВМ
Общество
Футуролог заявил, что человечество может ликвидировать себя в ближайшие 20–30 лет
Фото: mii.mosreg.ru

Человечество может ликвидировать себя в ближайшие 20–30 лет, если в мире продолжат развивать искусственный интеллект. Об этом «Вечерней Москве» рассказал футуролог Данила Медведев.

По его словам, если человечество не уничтожит само себя, то через сто лет будет выглядеть совсем по-другому.

— Если мы сами не ликвидируем себя в ближайшие 20–30 лет (а это вполне реально), то в долгосрочной перспективе перейдем к постчеловечеству. Что это значит: человечество как таковое исчезнет или трансформируется, на смену ему придет система, состоящая из сверхразумных существ, — отметил футуролог.

Он пояснил, что на смену людям может прийти сильный искусственный интеллект. Кроме того, жителями Земли могут стать люди с усиленным интеллектом или гибридные сверхразумы.

При этом психолог и коуч Александр Кичаев в беседе с «ВМ» о будущем предупредил, что в условиях постоянно меняющегося мира человек по-прежнему может выбирать между собственными принципами и стабильностью. Однако те, кто постоянно идут на компромисс, к старости могут разочароваться в своем прошлом.

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