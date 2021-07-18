«Тыкают пальчиками в экранчик»: юрист сообщил о грубой ошибке водителей

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Адвокат Вадим Лялин рассказал, чего водителю лучше всего избегать, находясь за рулем.

— В настоящее время нередки дорожно-транспортные происшествия, произошедшие по вине водителей, которые отвлеклись на телефон. Мобильники — это как наркотик. Мужчины и женщины, управляя транспортным средством, тыкают пальчиками в экранчик, не отдавая себе отчет в том, что они находятся за рулем машины, которая является источником повышенной опасности, — подчеркнул юрист.

По словам эксперта, он сам сильно нервничает и ругается, когда его супруга отвлекается на телефон, если при этом едет за рулем. Вадим Лялин подчеркнул, что пытается объяснить жене: не нужно во время езды отвлекаться на гаджеты, потому что однажды может случиться непоправимое.

По мнению адвоката, проблему с использованием телефонов водителями во время движения транспортного средства нужно решать. Например, необходимо разработать какое-то наказание. Как уточнил эксперт, чем более жестким оно будет, тем лучше, отмечает «Царьград». Он также заключил, что это будет поучительно для тех, кто до сих пор отвлекается на телефон за рулем.