Музей Москвы пригласил в «Путешествие на машине времени»

Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Музей Москвы приглашает москвичей и гостей столицы 26 июля присоединиться к экскурсии «Путешествие на машине времени по необычной Таганке».

Все желающие смогут посмотреть на район в трех измерениях: до революции, в советские годы и сегодня. На прогулке их ожидают малоизвестные факты из документов, рассказов очевидцев и личных воспоминаний.

Посетители узнают, как две Таганских площади превратились в одну; откуда произошло слово «вокзал»; как на Таганке возникло сразу три крупнейших кинотеатра; где находилась фабрика антипаразитов, табачных гильз и парфюмерное производство; во что превратилось престижное кладбище и Убогий дом.

Участники мероприятия увидят «остатки» Таганской тюрьмы; «альма-матер» отечественной эстрады; первый в Москве часовой завод; последний «приют» знаменитого поэта; древнейший московский монастырь; старообрядческие храмы, превратившиеся в общежитие и театр; купеческие особняки и доходные дома.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.