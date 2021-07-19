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Мосприрода проведет экозанятия, посвященные Москве-реке

Ольга Маркова

Развлечения
Мосприрода проведет экозанятия, посвященные Москве-реке
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Мосприрода до 23 июля приглашает взрослых и детей присоединиться к бесплатным экозанятиям на природных территориях. В программе «Недели Москвы-реки» — квесты, викторины, лекции, кружки, мастер-классы и игры.

Во вторник, 20 июля, в «Битцевском лесу» будут «читать сказки под сосной». Здесь же можно принять участие в квесте «По страницам Красной книги» и экскурсии по интерактивной экспозиции экоцентра «Лесная сказка». Занятие кружка «Юные натуралисты» пройдет в экоклассе в Куркино, а в парке «Кузьминки-Люблино» — пешеходный квест-экскурсия «#ПоПаркуСпалками».

Мероприятие «Главная река Москвы» в рамках «Недели Москвы-реки» состоится в экоцентре «Пчеловодство». Для маленьких посетителей экоцентра — игра «Кто живет в речке Московушке?», которая познакомит с различными обитателями речных вод.

С 20 по 23 июля в парке «Кузьминки-Люблино» юные биологи смогут принять участие в занятиях кружка «Зеленая школа мельника Кузьмы», а в экоцентре «Воробьевы Горы» — в интерактивной экскурсии «Мой дом. Мой город», «Рациональное использование ресурсов в быту».

В среду, 21 июля, «Долина реки Сетунь» приглашает посетителей в кружок «Среда», в рамках которого участники узнают, как ботаники определяют растения и познакомятся с растениями, растущими у нас под ногами. На природной территории «Кузьминки-Люблино» пройдут «Сказкотерапия» (занятия по художественному чтению книг вслух) и велоэкскурсия. Тематическое занятие «Луговое разнотравье» можно посетить в природно-историческом парке «Москворецкий». Мастер-класс «Бабочка» состоится в Бирюлевском дендропарке, лекция «Водоплавающие птицы Москвы» — в экоцентре «Скворечник».

В четверг, 22 июля, обзорная экскурсия ждет посетителей интерактивной экспозиции экоцентра «Лесная Сказка». В экоклассе в Куркине пройдет занятие кружка «Природная мастерская», а в «Экошколе Кусково» — интеллектуальные игры. Квест «Ежиные истории» презентует экоцентр «Битцевский лес», а экоцентр «Конный двор» — тематическое занятие «Речные чудовища». Эковикторина «Разделяй» состоится в Бирюлевском дендропарке.

В пятницу, 23 июля, в природно-историческом парке «Покровское-Стрешнево» пройдет квест «Знатоки парка», участники которого смогут проверить свои знания об обитателях парка и узнать новые факты из их жизни. А «Долина реки Сетунь» приглашает ребят в кружок «Зеленая игротека», где они поиграют в настольные игры. Экскурсия «Звон Машкинского ручья» состоится в долине реки Сходни в Куркине. Экскурсанты познакомятся с орнитофауной ландшафтного заказника.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте Мосприроды.

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