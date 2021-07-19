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Кошелек или жизнь: женщину ограбили в собственной квартире на западе Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Кошелек или жизнь: женщину ограбили в собственной квартире на западе Москвы
Фото: sudak.rk.gov.ru
Россия, Москва, Кременчугская улица Карта всех событий

На западе столицы двое мужчин ворвались в квартиру к 47-летней москвичке и похитили у нее кошелек. Об этом в понедельник, 19 июля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел днем 18 июля в доме, расположенном на Кременчугской улице. Злоумышленники пробрались в квартиру к женщине и жестоко избили ее. После этого, угрожая электрошокером, они потребовали деньги, буквально поставив женщину перед выбором — кошелек или жизнь. Заполучив желаемое, налетчики скрылись в неизвестном направлении.

Сразу же после ухода налетчиков пострадавшая вызвала скорую помощь. Женщину доставили в больницу с множественными ушибами. По словам москвички, в похищенном кошельке было 8,5 тысячи рублей.

В тот же день полиция задержала грабителей. Ими оказались безработные 29 и 22 лет. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой». Мужчинам может грозить до десяти лет тюрьмы.

Похожий случай произошел в столице 14 июля. Инцидент произошел на улице 50-летия Октября. Вооруженные пистолетами мужчины избили двух москвичей, отобрали у одного из них золотую цепочку с крестом и скрылись.

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