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Занятие «Живые сказки» пройдет в Доме Остроухова

Ольга Маркова

Развлечения
Занятие «Живые сказки» пройдет в Доме Остроухова
Фото: Пресс-служба спектакля «Аленький цветочек»

Дом И. С. Остроухова в Трубниках совместно с проектом «Всюду театр» 29 июля приглашают взрослых и детей на интерактивное 4D-занятие по мотивам сказки Аксакова «Живые сказки. Аленький цветочек».

На занятии участники смогут услышать, увидеть, потрогать и понюхать сказку. Здесь они будут их читать, обсуждать, играть и сочинять.

Детей и их родителей ждут театр теней, необычные музыкальные инструменты, интересный реквизит, творчество, чудесная атмосфера доброй сказки. Каждый участник занятия создаст свой аленький цветочек, светящийся в темноте, и подберет для него запах.

Занятие приурочено к выставке «Аксаковы — Семья — Россия», которая посвящена 230-летней годовщине со дня рождения Сергея Тимофеевича Аксакова. Гости выставки увидят живописные и графические портреты, фотографии и личные вещи, рукописи, документы, письма и книги семьи Аксаковых и их литературного окружения.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.

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