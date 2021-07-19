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Число погибших при наводнении на западе Германии выросло до 164

Анастасия Волоснова

В мире
Число погибших при наводнении на западе Германии выросло до 164
Фото: YouTube/РБК

Число погибших в результате наводнения из-за сильных ливней на западе Германии увеличилось до 164 человек. Об этом говорится в материале онлайн-журнала Focus, который опубликовали в понедельник, 19 июля.

Ливни продолжаются в Германии с понедельника, 12 июля. В результате осадков из берегов вышли притоки реки Рейн. В связи с наводнениями около 749 человек числятся пропавшими без вести.

На данный момент известно, что среди жертв 117 человек погибли в округе Арвайлер. От ливней пострадали федеральные земли Северный Рейн-Вестфалия, Рейнланд-Пфальц, Бавария и Саксония.

При этом 16 июля министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр ввела режим военной катастрофы на западе страны из-за наводнений. Во время крупных происшествий в ФРГ военные, как правило, помогают с логистикой, возводят заграждения из мешков с песком, строят временные госпитали, а также развозят воду и продукты

Как заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, спасательные службы «совершают невероятное в самых тяжелых и опасных условиях». Политик выразила соболезнования родным и близким погибших, а также тем, кто не имеет данных о судьбе родственников или друзей.

В четверг, 15 июля, президент России Владимир Путин выразил соболезнования в связи с наводнениями в Германии.

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