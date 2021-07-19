Более тысячи столичных школьников сдали ЕГЭ и ГВЭ в дополнительный период

Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Более тысячи московских школьников сдали Единый государственный экзамен (ЕГЭ) и Государственный выпускной экзамен (ГВЭ) в дополнительный период. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщили в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

К настоящему моменту дополнительный период для сдачи экзаменов подошел к концу.

Те выпускники, которые сдавали экзамены с 12 по 14 июля, смогут узнать свои результаты не позднее 28 июля. Ученики, чей экзамен выпал на 17 июля, узнают их до четверга, 29 июля.

В том случае, если ученик окажется недоволен результатами экзамена или усомнится в их объективности, он сможет подать апелляцию на официальном сайте мэра Москвы. Сделать это необходимо в течение двух рабочих дней с момента официальной публикации баллов, передает агентство городских новостей «Москва».

С понедельника, 12 июля, в России начался дополнительный период сдачи Единого государственного экзамена (ЕГЭ). Он продлился до субботы, 17 июля, включительно. Согласно графику, 12 июля проходил ЕГЭ по географии, литературе, биологии, истории и устная часть ЕГЭ по иностранным языкам. 13 июля выпускники сдавали экзамен по русскому языку. 14 июля состоялись экзамены по обществознанию, химии, физике, математике профильного уровня, информатике и ИКТ, а также письменная часть ЕГЭ по иностранным языкам. На 17 июля был запланирован резервный день по всем предметам.