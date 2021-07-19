Союз журналистов России прокомментировал задержание сотрудницы «Ленты.ру»

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В Союзе журналистов России (СЖР) сообщили, что следят за ситуацией с задержанием журналистки «Ленты.ру» Анастасии Завьяловой в Москве. С соответствующим заявлением выступил глава СЖР Владимир Соловьев.

— Мы связались с центральным аппаратом МВД. Держим ситуацию на контроле, — подчеркнул Соловьев.

Ранее в МВД сообщили, что Завьялову задержали за воспрепятствование служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов. Позже стало известно, что журналистку доставили в отдел МВД по Басманному району столицы, пишет ТАСС.