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Союз журналистов России прокомментировал задержание сотрудницы «Ленты.ру»

Анастасия Волоснова

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Союз журналистов России прокомментировал задержание сотрудницы «Ленты.ру»
Фото: moscow-live

В Союзе журналистов России (СЖР) сообщили, что следят за ситуацией с задержанием журналистки «Ленты.ру» Анастасии Завьяловой в Москве. С соответствующим заявлением выступил глава СЖР Владимир Соловьев.

— Мы связались с центральным аппаратом МВД. Держим ситуацию на контроле, — подчеркнул Соловьев.

Ранее в МВД сообщили, что Завьялову задержали за воспрепятствование служебной деятельности сотрудников правоохранительных органов. Позже стало известно, что журналистку доставили в отдел МВД по Басманному району столицы, пишет ТАСС.

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