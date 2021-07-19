Британские ученые смогли определить степень COVID-19 по слюне пациента

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В Британии создали новый метод, который позволяет предсказывать степень тяжести коронавируса на начальных этапах заболевания. Соответсвующее исследование провели ученые из Университета Суррея.

По данным специалистов, в слюне человека находятся маркеры, которые способны указать на развитие ситуации с коронавирусом. Ученые отмечают, что для прогноза нужно лишь слюна пациента, а сама диагностика занимает несколько минут.

— В работе мы впервые показали, что в слюне больного метаболом может отражать тяжесть COVID-19, — говорится в научной статье.

Так, подобранный метод химического анализа, основанный на масс-спектрометрии,позволяет определить концентрацию компонентов в необходимой субстанции. Исследование показало, что аминокислоты представляют самую высокую прогностическую ценность при определении формы коронавируса, говорится на портале MedRxiv.

При этом министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко 19 июля сообщал, что ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Он также отмечал, что после вакцинации от коронавируса заболели менее 2,5 процента людей, она эффективно защищает от тяжелых осложнений. Кроме того, Мурашко рассказал, когда стоит обратиться к врачу после вакцинации.