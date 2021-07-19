Более 150 столичных кальянных прекратили работу с начала пандемии COVID-19

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С начала пандемии коронавирусной инфекции в Москве была приостановлена работа более 150 кальянных. Об этом в понедельник, 19 июля, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по городу Москве.

В сообщении ведомства отмечается, что деятельность заведений была приостановлена в связи с угрозой распространения COVID-19 и несоблюдением мер по борьбе с вирусом.

— Приостановлена работа 155 кальянных, в том числе с 1 января 2021 года — 95 кальянных, — уточнили в пресс-службе.

Указ о запрете курения кальянов в ресторанах и барах был подписан мэром Москвы Сергеем Собяниным 25 марта 2020 года, передает Интерфакс.

17 июля сотрудники Роспотребнадзора опечатали кальянную Kings smoke на востоке столицы за нарушение мер по предотвращению распространения коронавирусной инфекции.

До этого, 13 июня, Роспотребнадзор выявил 33 объекта общественного питания с нарушением противоэпидемического режима на фоне роста заболеваемости коронавирусом в Москве.

Было проверено выполнение противоэпидемических мероприятий на 141 предприятии общественного питания в зонах фуд-кортов в 19 торговых центрах. Из них с нарушениями работали 33 объекта.

Специалисты ведомства сообщили, что наиболее частыми нарушениями являются несоблюдение социальной дистанции и масочно-перчаточного режима, отсутствие или нехватка антисептиков и средств индивидуальной защиты для клиентов.