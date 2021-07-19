Денис Алексеев рассказал о сокращении несанкционированных свалок в Новой Москве в 10 раз

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Одной из самых распространенных проблем в сфере экологии являются стихийные несанкционированные свалки. Этот вопрос находится в центре внимания Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы. Более того, это одна из самых волнующих москвичей тем, уточнил заместитель руководителя Департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы — руководитель контрактной службы Денис Алексеев.

— По каким направлениям в сфере экологии поступает наибольшее количество обращений от москвичей и как вы реагируете на них?

— Наибольшее количество обращений поступает по вопросам несанкционированных навалов. Особенно это касается «излюбленных» мест для сброса отходов, которые располагаются на отдаленных от основных населенных пунктов и автомагистралей территориях Новой Москвы. На каждый сигнал инспекторы реагируют незамедлительно, выезжают на место, оценивают ситуацию.

— Как удается оперативно выявлять нарушителей и в каких случаях особенно эффективны системы видеофиксации?

— После обследования территорий проводится поиск виновных лиц. Это достаточно трудоемкий процесс. Для этого, как правило, координируем свою работу с полицией, прокуратурой. За несанкционированный сброс отходов предусмотрена административная ответственность. Она определяется в зависимости от площади загрязненного участка, от класса опасности и объема размещенных отходов. Выявлять нарушителей и доказывать их вину помогают системы видеофиксации, которые сегодня активно внедряются в Москве.

К примеру, на стройплощадках города для контроля за перемещением автомобилей для вывоза мусора устанавливаются комплексы программно-технических средств, которые включают специальные контрольно-измерительные пункты. С их помощью удается отслеживать все перемещения транспорта с отходами строительства и сноса, включая грунты. За нарушение регламентов в рамках установленного законодательства с начала года вынесено постановлений на сумму более 17 миллионов рублей. Нарушители должны «ощущать» неотвратимость наказания.

Чтобы избежать повторных нарушений, принимается ряд эффективных мер. К примеру, устанавливаются дополнительные заграждения, включая трансбарьеры и бетонные блоки. С их помощью удается перекрывать подъезд грузовой техники к потенциальным местам скопления мусора. Опять же, используется видеофиксация.

— Кто занимается расчетом экологического вреда от несанкционированных свалок?

— Параллельно с поиском нарушителей проводится оценка размера ущерба от несанкционированных навалов. Для этого привлекаются специалисты геодезической службы Мосэкомониторинга, что позволяет максимально точно определить показатели для расчета экологического вреда. В 2021 году сумма ущерба, которую департамент предъявил нарушителям, составила более 431 миллиона рублей.

Обычный мусор, который часто принято называть бытовым, — это ведь не только пластик, металл и стекло, но и батарейки, ртутные лампы, а также строительные отходы. Все это, попав на грунт, оказывает негативное влияние на все составляющие окружающей среды: воздух, почву, поверхностные и подземные воды.

— Приведите данные по количеству ликвидированных несанкционированных свалок за последнее время в Москве? Есть ли тенденция к их сокращению?

— Отмечу, что уменьшение количества свалок напрямую связано с состоянием окружающей среды и является показателем при оценке деятельности высших должностных лиц субъектов страны. Это тот показатель, который не остается без внимания.

В Москве с начала 2021 года было выявлено 60 мест с несанкционированными свалками. Более половины из них уже ликвидированы, территории приведены в надлежащее санитарное состояние. В целом мы фиксируем уменьшение числа свалок в сравнении с 2019 и 2020 годами. Это становится позитивной тенденцией. К примеру, за прошедший год количество мест несанкционированного размещения отходов только на территории Новой Москвы сократилось в 10 раз.

— Какое внимание уделяется законодательным изменениям в сфере охраны окружающей среды. Что бы выделили за последнее время?

— В городе продолжается совершенствование законодательства в сфере охраны окружающей среды. Весной этого года Московская городская дума приняла постановление об увеличении размера штрафов за несанкционированный сброс отходов. В нем предусмотрены увеличение административных штрафов, арест автотранспорта, с помощью которого осуществлено правонарушение, а также автоматическое привлечение к ответственности автовладельца при фиксации на видео- или фотосредства по принципу штрафов за нарушение ПДД.