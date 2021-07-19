Улицы и мосты Санкт-Петербурга украсят ко Дню ВМФ

Фото: Pixabay

Подготовка ко Дню Военно-морского флота, который состоится в воскресенье, 25 июля, продолжается в Санкт-Петербурге. Как будут оформлены улицы исторического центра города на Неве, рассказали в комитете по печати Северной столицы.

Флаги, растяжки и баннеры разместят по 15 адресам в городе. Речь идет о трех районах — Василеостровском, Адмиралтейском и Центральном. Все они выходят к Неве. На множестве опор Адмиралтейской, Английской и Дворцовой набережных установят 200 флагов Военно-морского флота. А на 44 флагштоках Марсова поля, стрелки Васильевского острова, Якорной площади и Университетской набережной появятся 44 флага.

Три панно-растяжки будут украшать Кронштадт. Их ширина составит десять метров. Также на Якорной площади разместят флаги на фасаде здания Музея истории города, отмечают «Невские новости».

В преддверии праздника особое внимание уделяют мостам. С 23 по 25 июля на Дворцовом и Благовещенском мостах рабочие установят четыре композиции из флагов Военно-морского флота.