«Назначаем мочегонные»: врач назвал основные причины отеков и лишнего веса

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Врач Александр Мясников объяснил, как в организме появляются отеки и лишний вес. Он отметил, что зачастую пациенты связывают это с проблемами с почками, сердцем и печенью, однако это классические причины. Зачастую в этом стоит винить лекарства.

— Это и обезболивающие, и гормональные препараты, и лекарства, которыми лечат гипертонию. Если у вас повышенное давление, вы принимаете «Амлодипин» или схожие по функциям препараты и при этом у вас есть отеки, то я могу наверняка сказать: проблема не в сердце и почках, а в лекарстве. Именно поэтому при лечении гипертонии мы прибегаем к назначению мочегонных, — рассказывает врач в выпуске программы «Простые истины».

Еще одна из причин появления отеков — употребление соли в большом количестве.

— Вдруг вы резко за два дня поправляетесь. На самом деле это лишняя жидкость. Вы поправились не потому, что съели много колбасы, а потому, что она соленая. Докопайтесь: почему вы прибавляете вес, — рекомендует специалист.

Ранее телеведущий и врач Александр Мясников рассказывал о главных плюсах прививки от коронавируса, главный из которых — «пуленепробиваемость» иммунитета.