Профессор РАН Мажуга: Московские ученые и депутаты могут сделать реальный вклад в борьбу с глобальным потеплением

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В штабе общественной поддержки «Единой России» на Покровке, 47, состоялся круглый стол на актуальную тему: ученые, общественники и эксперты собрались, чтобы обсудить проблему глобального потепления и связанных с ним изменений климата. Автор ключевого доклада по теме «Декарбонизация: природе важен баланс», ректор Российского химико-технологического университета имени Д. Менделеева, профессор РАН Александр Мажуга отметил, что московские ученые и депутаты, действуя совместно, могут внести большой вклад в защиту природы от промышленных выбросов.

Горячая дискуссия

О теме глобального потепления ученые говорят не первое десятилетие. Но в последние дни она звучит особенно актуально: этим летом Москва вновь обновляет температурные рекорды, многие из которых держались десятилетиями, а то и больше века. Небывалые периоды жары, которые с началом XXI столетия случаются все чаще — это следствие в том числе и мировых изменений климата. Если ничего не предпринимать, в дальнейшем погодные аномалии будут только усугубляться, отметил в ходе круглого стола в штабе общественной поддержки профессор Российской академии наук Александр Мажуга.

— За сто лет средняя температура на Земле выросла более чем на 1 градус по Цельсию, а содержание углекислого газа увеличилось на 40 процентов, — привел данные ученый. — На глобальном уровне это ведет к таянию ледников, опреснению Мирового океана, нарушению экосистем, опустыниванию территорий, нехватке питьевой воды, падению урожайности культур.

Коллегу поддержал директор ГАУК Москвы «Парк Бабушкинский», депутат Мосгордумы Игорь Бускин. Он рассказал собравшимся о тех изменениях, с которыми за последние годы сталкиваются зеленые зоны, парки и скверы Москвы:

— Изменения видны невооруженным взглядом. Когда-то Москву называли городом-садом, а сегодня плодовых деревьев в наших парках становится все меньше. Наступают инвазивные виды. Это следствие изменений климатических условий, к которым ведет глобальное потепление.

Наука готова помогать

По мнению Александра Мажуги, существующие сегодня в мировой практике инструменты декарбонизации экономики («карбон» — от латинского carbo, то есть уголь, углерод) работают недостаточно эффективно. Штрафы и санкции, субсидии и госпрограммы пока не оказывают достаточного влияния на ситуацию. Более того, вокруг квот на выбросы углекислого газа в атмосферу сформировался своеобразный рынок, когда одни страны продают другим право дополнительно загрязнять атмосферу планеты.

— За экономическими мерами порой забывают о возможностях науки, — напомнил Александр Мажуга. — Пора привлечь к вопросу декарбонизации экономики как ученых, так и депутатское сообщество. Наши вузы готовы предложить мировому сообществу точные методики вычислений углеродоемкости экономики, помочь в выработке рекомендаций для предприятий, предложить совершенно новые технологии. Но продвинуть их на уровне законодательства, внедрить их в мировом масштабе мы можем только при поддержке Госдумы РФ.

Москве по силам

Профессор Мажуга напомнил, что Москва является одним из мировых центров инноваций. Согласно программе мэра Сергея Собянина «Вместе построим лучший город земли», именно в Москве ведут работу 45 процентов российских докторов наук и 38 процентов кандидатов наук; именно здесь создаются сейчас крупные научно-технологические центры. Один из ключевых целевых показателей программы мэра — укрепление статуса Москвы как экологичного города.

В пятницу, 16 июля, на встрече Сергея Собянина с кандидатами «Единой России» на Покровке, 47, эта тема также прозвучала: глава столицы призвал будущих депутатов сплотить усилия, чтобы решать самые насущные вопросы, которые волнуют горожан, в том числе и по сохранению природы столицы.

Участники круглого стола «Декарбонизация: природе важен баланс» отметили важность тех усилий, которые прикладывает правительство Москвы для снижения вредных выбросов в атмосферу: внедрение электробусов взамен дизельных автобусов уже позволило снизить количество вредных выхлопов в 2,6 раза, а увеличение доли утилизации отходов (до 36 процентов) и их сортировки (до 60 процентов) позволит существенно сократить поступление органических газов от разложения отходов на свалках.

— Москва доказала, что готова делать серьезные шаги для сбережения экологии, — отметил директор Ботанического сада МГУ Алексей Ретеюм. — Но мы можем больше. Заручившись поддержкой ученых и депутатов, мы способны сделать вклад в защиту мирового благополучия. Нашим ученым есть что предложить.