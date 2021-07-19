«Это просто ми-ми-ми»: полугодовалая внучка Валерии «спела» для мамы

Фото: instagram.com/valeriya

Внучка певицы Валерии Селин в свои полгода делает первые шаги в мире музыки. Умилительные кадры, на которых малышка пытается вывести голосом мелодию, ее мама Лиана Шульгина опубликовала в разделе Stories своего Instagram-аккаунта.

На видео Селин находится в компании младшей сестры своей мамы.

— Покажи маме, как поешь, — просит девочка племянницу.

В ответ на это малышка начинает мелодично голосить.

Неудивительно, что Селин уже практикуется в вокале. Ее с самых пеленок приучают к музыке. На днях Валерия устроила домашним настоящий концерт. Пока Иосиф Пригожин держал на руках малышку, певица под аккомпанемент Арсения исполнила одну из своих песен. Соответствующее видео опубликовала Лиана.

— Это видео должно быть здесь. Вот такой уютный семейный вечер, — написала она.

Подписчики Лианы тепло встретили публикацию.

«Селин так на Валерию в детстве похожа»; «Малышка — копия Валерия»; «Как слушает, прелесть»; «Это просто ми-ми-ми.... А малышка — копия папы», — умилились они девочке.

1 июля малышке Селин исполнилось полгода. В честь этого события Валерия опубликовала нежный снимок с внучкой и поздравила девочку.