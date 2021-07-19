Москвичам рассказали о работе городских служб во время дождей и гроз

Фото: Екатерина Якель / Вечерняя Москва

Согласно прогнозам синоптиков, до 21:00 в понедельник, 19 июля, в Москве ожидаются локальные ливни, местами грозы и порывы ветра до 17 метров в секунду. В связи с этим в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы жителям столицы рассказали о том, как работают городские службы в период непогоды.

Так, на круглосуточном дежурстве находятся 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний.

На улицах города дежурят около 300 бригад и примерно 290 единиц спецтехники государственного унитарного предприятия «Мосводосток». Специалисты занимаются прочисткой водоприемных решеток и водосточных колодцев. Работа бригад также помогает не допустить временных скоплений воды на улицах города.

Под особым контролем служб находятся объекты жизнеобеспечения москвичей и предприятия топливно-энергетического хозяйства.

К настоящему моменту были приняты все необходимые меры по защите жилых зданий от порывов ветра. Специалисты также защитили объекты транспорта и торговли.

Жителям Москвы рекомендуется сохранять бдительность, находясь на улице. Горожанам не следует укрываться от дождя и ветра под деревьями, а также парковать возле них и шатких конструкций свои транспортные средства.

До этого «желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве до вечера понедельника, 19 июля, из-за грозы и сильного ветра.

В понедельник в Москве все еще было жарко. Воздух прогрелся до плюс 30–32 градусов. В связи с этим врачи рекомендовали быть осторожными: жара может негативно влиять на концентрацию внимания и работоспособность. В такую погоду также возникает угроза теплового удара.