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Путин перечислил четыре нерешенные проблемы в России

Иван Юминов

Общество
Путин перечислил четыре нерешенные проблемы в России
Фото: Администрация президента РФ

Помимо достижений, в стране имеются и нерешенные проблемы, такие как бедность и низкое качество медицинских услуг. Об этом заявил президент России Владимир Путин в понедельник, 19 июля.

— Мы хорошо понимаем, что наряду с реальными достижениями есть и значительное число нерешенных задач. Проблем, которые чувствительны для людей, — рассказал глава государства.

Среди них — бедность, низкие доходы многих семей, невысокое качество первичного звена здравоохранения, а также изношенность школьных зданий, отметил Путин в эфире телеканала «Россия 24».

В начале июля во время онлайн-встречи с финалистами конкурса «Большие перемены» президент заявил, что для развития России необходимы новаторские предложения. Они нужны стране, по словам Путина, чтобы государство динамично развивалось, шло вперед и чтобы вокруг происходили большие перемены.

В ходе прямой линии президент также подчеркнул, что половина из 40 тысяч российских школ нуждается в текущем ремонте, а всего стране необходимо построить около 1300 новых школ. Около десяти процентов школ, по его словам, нуждаются в капитальном ремонте, на что имеются средства.

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