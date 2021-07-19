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«Ломит все кости»: дочь Заворотнюк пожаловалась, что заболела коронавирусом

Анастасия Колоскова

Сюжет: 

Ситуация с коронавирусом
Общество
«Ломит все кости»: дочь Заворотнюк пожаловалась, что заболела коронавирусом
Фото: instagram/anna_zavorotnyuk

Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна заболела коронавирусной инфекцией. Об этом она сообщила в своем Instagram-аккаунте.

— Это ужасно. Температура 38,5 уже второй день, ломит все кости, особенно колени. Слабость дикая: зубы сегодня чистила — пришлось на пол сесть. Сил нет вообще, и голова прямо плавится. Запахи и вкус пропали, — описала свое состояние девушка.

По ее словам, инфекцию она подхватила, когда отдыхала в Ялте. Анна рассказала, что на Крымском побережье мало кто из курортников соблюдал меры безопасности.

— Гуляешь — и ощущение, что вируса не существует. Тысячи людей вплотную друг к другу, без масок, — посетовала дочь актрисы.

Анна рассказала, что через несколько дней к неприятным симптомам добавилась еще и заложенность в ушах. В разделе Stories своего аккаунта она сообщила, что ее молодой человек тоже заразился. Теперь они коротают время за просмотром сериалов.

Одна из подписчиц поинтересовалась у Анны, не выпадают ли волосы у нее на фоне ковида.

— Такое состояние, что не до волос. Самой бы не выпасть, — ответила девушка.

«Ломит все кости»: дочь Заворотнюк пожаловалась, что заболела коронавирусом Фото: instagram.com/anna_zavorotnyuk
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