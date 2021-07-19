Ходатайство о заключении под стражу виновницы ДТП в Солнцеве поступило в суд

Фото: пресс-служба суда

Ходатайство о заключении под стражу поступило в отношении девушки, сбившей троих детей в Солнцеве. Об этом в понедельник, 19 июля, «Вечерней Москве» сообщает пресс-служба Тверского районного суда столицы.

— 19 июля 2021 года в адрес Тверского районного суда города Москвы поступило постановление ГСУ ГУ МВД России по Москве об изменении обвиняемой Валерии Башкировой меры пресечения с содержания под домашним арестом на заключение под стражу на срок до 16 сентября 2021 года, — заключили в пресс-службе ведомства.

Видео: пресс-служба Тверского районного суда

На видео 18-летняя Валерия Башкирова в зале суда — вся в слезах, потерянная и грызущая ногти. В пятницу, 16 июля, девушка сбила троих детей на пешеходном переходе в Солнцеве.

Сначала ее отправили под домашний арест. Однако, после того как двое мальчиков умерли в больнице, прокуратура потребовала ужесточения меры пресечения. Вместо домашнего ареста ведомство настаивает на переводе Валерии Башкировой в СИЗО на время расследования. Также ей предъявлено обвинение по статье «Нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц». Об этом в понедельник, 19 июля, «Вечерней Москве» сообщила руководитель пресс-службы столичной прокуратуры Людмила Нефедова.

По первоначальным словам девушки, перед ДТП она отвлеклась на телефон. Однако ее отец говорит, что дочка вообще не доставала гаджеты, когда была за рулем, а от дороги ее отвлекли яркое солнце и грузовик.

В свою очередь мать юной лихачки Валерии Башкировой, попросила оставить их семью в покое.

— Хватит уже терроризировать ребенка, — сказала женщина в разговоре с корреспондентом «Вечерней Москвы».

Она также подчеркнула, что у нее нет ни минуты, ни секунды на общение и со СМИ она ничего обсуждать не собирается.