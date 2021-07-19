Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Судно «Академик Черский», которое занималось укладкой трубопровода проекта «Северный поток — 2» в водах Дании, покинуло территорию после окончания работы в глубоководных зонах. Такую информацию предоставил директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин.

— В целом укладка труб подошла к концу. «Черский» был необходим для работ в глубоководных зонах. То есть он был задействован там, где не могла справиться «Фортуна», — пояснил эксперт.

Помимо этого, он добавил, что процесс укладки могут затормозить лишь условия погоды. Если они будут неблагоприятными, это может сказаться и на сроке сдачи проекта, передает Общественная Служба Новостей.

— За несколько недель, думаю, трубы уложат. Согласно заявленным планам, работы должны быть завершены в конце августа. Мне кажется, что это произойдет раньше, — добавил Сергей Пикин.

Он уточнил, что срок окончания работ был указан с запасом, так как нужно учитывать погоду, которая может сказаться на сроках реализации проекта.

Тем временем власти Польши предприняли попытку нанести удар по российской программе «Северный поток». Европейский суд вынес окончательное решение по иску Варшавы об ограничении мощности газопровода OPAL, что является продолжением российского трубопровода.

OPAL проложен по территории Германии. Эти меры могут стать причиной потери миллиардов долларов со стороны России, отмечает «Царьград». Проект OPAL запущен в 2011 году. Его мощность равна 36 миллиардам кубических метров в год. Уточняется, что при заходе на территорию Германии «Северный поток» разветвляется на OPAL, идущий в Чехию, и NEL, проложенный в Нидерланды.