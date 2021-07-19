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Фоторадаров в Петербурге станет в два раза больше до конца года

Елена Фролова

Общество
Фоторадаров в Петербурге станет в два раза больше до конца года
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Новые комплексы контроля скорости установили на территории Санкт-Петербурга. Несоблюдение правил дорожного движения (ПДД) фиксируют 115 аппаратов. Они находятся по 96 адресам. Такую информацию предоставили в пресс-службе городской администрации.

— Правила одинаковы для всех участников дорожного движения. Их должны соблюдать все. С помощью беспристрастной фиксации камерами удастся выявить тех, кто нарушает скоростной режим, — пояснил губернатор города на Неве Александр Беглов.

При этом он добавил, что Северная столица и дальше будет продолжать работу в данном направлении, отмечают «Невские новости». Кроме того, до конца текущего года в Петербурге станет в два раза больше фоторадарных комплексов. Планируется поставить 240 таких установок более чем в 170 аварийно опасных участках. Фоторадары появятся еще в 40 городских точках. Устройства помогут специалистам следить за тем, как водители проезжают перекрестки. Желающие могут узнать, где находятся данные комплексы, зайдя на портал городского мониторингового центра.

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