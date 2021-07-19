Москвичей предупредили о грозе и сильном ветре вечером в понедельник

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Локальные ливни, гроза и ветер с порывами до 17 метров в секунду ожидаются в городе в понедельник, 19 июля. Об этом сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы.

— В ближайшие часы в Москве ухудшится погода. Примерно до 21:00 ожидаются локальные ливни, местами — гроза, — говорится в сообщении.

Жителям не следует укрываться под деревьями и парковать автомобили около шатких конструкций. Водителям необходимо соблюдать дистанцию и скоростной режим.

На улицах столицы дежурят 300 бригад и около 290 единиц техники Мосводостока, а также 1,5 тысячи аварийных бригад инженерных компаний и префектур административных округов. Под особым контролем находятся объекты жизнеобеспечения и топливно-энергетического хозяйства.

О подтоплении можно сообщить в круглосуточную центральную диспетчерскую службу ГУП «Мосводосток» по телефону +7 (495) 657-87-03, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Москве до вечера понедельника, 19 июля, из-за грозы и сильного ветра.