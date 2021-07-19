Автомобилист в Испании сбил людей, заехав на террасу бара

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Девять человек получили травмы в результате заезда автомобилиста на террасу бара в испанском курортном городе Марбелье. Об этом сообщает агентство EFE.

Пятеро пострадавших госпитализированы. Одна из сбитых женщин находится в тяжелом состоянии.

Полиция задержала водителя авто. По данным газеты Diario Sur, им оказался 30-летний местный житель, который ехал в машине вместе с родителями. Предположительно, у него случился приступ душевной болезни, пишет РИА Новости.

В пятницу, 16 июля, на улице Авиаторов в Москве автомобиль марки «Мазда» под управлением девушки сбил троих детей в возрасте девяти месяцев, трех и пяти лет на нерегулируемом пешеходном переходе. В ДТП погибли два маленьких ребенка. Старшему было 5 лет, младшему — 3 года.