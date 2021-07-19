Участники «Дома-2» Пинчук и Чобанян впервые стали родителями

Фото: instagram / pinchuk_official

Супруги Ирина Пинчук и Арай Чобанян, ранее принимавшие участие в телепроекте «Дом-2», стали родителями. Об этом они сообщили в своих Instagram-аккаунтах.

Утром 19 июля у Ирины начались роды, о чем она рассказала своим подписчикам. После она разместила в Stories ролик, где Арай везет ее в роддом на машине.

Процесс родов Арай Чобанян снимал на камеру и публиковал видео в Stories. При этом он всячески поддерживал жену, осыпая ее ласковыми словами. Он первым взял на руки своего новорожденного сына.

На родах также присутствовала и мама Ирины Инна.

Практически сразу же после того, как ребенок появился на свет, Ирина сообщила об этом на своей странице в Instagram.

— Я родила. Приду в себя — выложу пост, — подписала Пинчук совместный снимок со счастливым мужем в Stories.