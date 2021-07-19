Почти 20 машино-мест в районе Чертаново Южное выставили на торги

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Россия, Москва, Россошанская улица, 8/1 Карта всех событий

На торги выставили почти 20 машино-мест в многоуровневом паркинге в районе Чертаново Южное. Об этом сообщили в пресс-службе департамента городского имущества.

— Инвесторы могут приобрести на электронных торгах 18 машино-мест площадью от 13,5 до 19,1 квадратного метра в многоуровневом паркинге в районе Чертаново Южное. С начала года это первые подобные лоты, выставленные городом на продажу в ЮАО, — приводятся в сообщении слова главы департамента городского имущества Максима Гамана.

По его словам, места продадут посредством публичного предложения. Минимальная стартовая цена одного лота составит 947,3 тысячи рублей, максимальная — один миллион рублей, добавил Максим Гаман.

В пресс-службе пояснили, что отдельный многоуровневый отапливаемый паркинг 2009 года постройки находится по адресу улица Россошанская, дом 8, сооружение 1, недалеко от метро «Улица Академика Янгеля» и станции МЦД-2 Красный строитель.

Аукцион пройдет 17 августа. Заявки на участие в торгах будут приниматься до 6 августа, добавили в пресс-службе.