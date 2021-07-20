Юрист назвал способ заставить хозяев квартиры установить кондиционер

Фото: pixabay.com/ru

Люди, проживающие в съемном жилье, могут обратиться к хозяевам квартиры с требованием установить кондиционер, если иначе не удается поддерживать приемлемую для проживания температуру. Об этом рассказал заслуженный юрист России Иван Соловьев.

Специалист отметил, что ГОСТ 30494 – 2011 «Здания жилые и общественные. Параметры микроклимата в помещениях» устанавливает допустимую температуру в жилых комнатах, в теплый период она должна составлять 20-28 градусов. Кроме того, СанПиН 2.1.2.2645-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям проживания в жилых зданиях и помещениях» говорит о том, что оптимальная температура в жилом помещении летом должна составлять 22-25 градусов, допустимая — 20-28 градусов по Цельсию.

На фоне аномальной жары, установившейся в ряде российских регионов, в том числе в Москве, в квартирах, не оборудованных охлаждающей воздух техникой, данные нормативы не выдерживаются. На данном основании квартиросъемщик вправе обратиться к арендодателю с требованием обеспечить надлежащие условия для проживания в сдаваемом им помещении, объяснил Соловьев.

Если арендатор получит отказ, он имеет полное право потребовать снижения арендной платы не менее, чем на 50 процентов за тот период, в котором нарушался ГОСТ и санитарные нормы. Помимо этого можно досрочно прекратить договор аренды без каких-либо штрафных санкций и компенсаций, а также с возвратом залоговой суммы в полном объеме.

При этом юрист рекомендует при получении отказа установить кондиционер пригласить экспертную организацию, которая составит соответствующий акт о нарушении норм, что станет решающим доказательством при последующем рассмотрении дела в судебном порядке. Это позволит взыскать также и моральный вред, и расходы, которые могли возникнуть в связи с расстройством здоровья из-за жары и духоты в квартире, рассказал Соловьев агентству «Прайм».

Врач общей практики Денис Прокофьев подтвердил, что отсутствие правильного температурного режима наносит вред здоровью, поскольку возникает повышенная нагрузка на сердечно-сосудистую систему и возрастает риск гипоксии.

Однако главный внештатный специалист по первичной медико-санитарной помощи взрослому населению департамента здравоохранения Москвы Андрей Тяжельников предупредил об опасности кондиционеров в жару. Он отметил, что резкое охлаждение вспотевшего человека может привести к падению иммунитета.