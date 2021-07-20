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Посольство РФ предостерегло США от размещения гиперзвуковых ракет в Европе

Татьяна Плотникова

Политика
Посольство РФ предостерегло США от размещения гиперзвуковых ракет в Европе
Фото: Минобороны РФ

Размещение американских гиперзвуковых ракет в Европе стало бы дестабилизирующим фактором. Такое мнение высказали в посольстве России в США, комментируя заявление Пентагона о разработке гиперзвуковых ракет.

Как отметили в Twitter дипмиссии, небольшое полетное время американских гиперзвуковых ракет в случае размещения в Европе почти не оставит России времени на принятие решения. Это лишь увеличит вероятность непреднамеренного конфликта.

19 июня пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби прокомментировал испытания в России гиперзвуковой ракеты «Циркон». Представитель американского оборонного ведомства заявил, что новый образец оружия способен привести к дестабилизации обстановки и создать значительные риски из-за способности нести ядерный заряд.

Между тем Россия готовиться поставить «Циркон» на боевое дежурство, рассказал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что госпрограмма вооружения с горизонтом планирования до 2034 года призвана укрепить оборонный потенциал страны.

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