Посольство РФ предостерегло США от размещения гиперзвуковых ракет в Европе

Фото: Минобороны РФ

Размещение американских гиперзвуковых ракет в Европе стало бы дестабилизирующим фактором. Такое мнение высказали в посольстве России в США, комментируя заявление Пентагона о разработке гиперзвуковых ракет.

Как отметили в Twitter дипмиссии, небольшое полетное время американских гиперзвуковых ракет в случае размещения в Европе почти не оставит России времени на принятие решения. Это лишь увеличит вероятность непреднамеренного конфликта.

❗️We would like to remind @PentagonPresSec that potential deployment of any 🇺🇸 hypersonic 🚀in Europe would be extremly destabilizing. Their short flight time would leave 🇷🇺 little to no decision time and raise likelihood of inadvertent conflict. pic.twitter.com/vY91y1jLik — Russian Embassy in USA 🇷🇺 (@RusEmbUSA) July 20, 2021

19 июня пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби прокомментировал испытания в России гиперзвуковой ракеты «Циркон». Представитель американского оборонного ведомства заявил, что новый образец оружия способен привести к дестабилизации обстановки и создать значительные риски из-за способности нести ядерный заряд.

Между тем Россия готовиться поставить «Циркон» на боевое дежурство, рассказал президент РФ Владимир Путин. Он отметил, что госпрограмма вооружения с горизонтом планирования до 2034 года призвана укрепить оборонный потенциал страны.