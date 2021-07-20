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Подозреваемого в серии грабежей задержали в Подмосковье

Татьяна Плотникова

Происшествия
Подозреваемого в серии грабежей задержали в Подмосковье
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Сотрудники правоохранительных органов подмосковного города Домодедово задержали мужчину по подозрению в совершении ряда грабежей. Об этом во вторник, 20 июля, рассказали в региональном главке Министерства внутренних дел РФ.

По данным следствия, 50-летний подозреваемый в дневное время нападал со спины на одиноко идущих женщин, душил их, а затем похищал у них ювелирные украшения. Потерпевшими оказались три местные жительницы в возрасте от 29 до 47 лет.

Благодаря записям камер видеонаблюдения подозреваемого удалось задержать. Им оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления уроженец Оренбурга, который провел в местах лишения свободы 34 года. В квартире в Подмосковье, где проживал мужчина, полицейские нашли залоговый билет о сдаче в ломбард золотой цепочки, принадлежащей одной из потерпевших.

В отношении задержанного возбуждены уголовные дела по статье 161 Уголовного кодекса РФ «Грабеж». Суд санкционировал взятие подозреваемого под стражу, сообщает «МВД Медиа».

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