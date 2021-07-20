Дома, детский сад и школу построят на территории бывшей промзоны Братцево

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В рамках проекта «Индустриальные кварталы» в Москве реорганизуют часть бывшей промзоны Братцево. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, площадь промзоны, на территории которой развернется строительство новых зданий, составит 22 гектара. Редевелопмент участка позволит создать более 1,5 тысячи новых рабочих мест. Инвестиции в новый проект составят более 50 миллиардов рублей, а ожидаемый бюджетный эффект — свыше 800 миллионов рублей ежегодно. Завершить строительство новых объектов планируется в 2030 году.

— На этой территории рядом со станцией МЦК Балтийская собираются возвести 550 тысяч квадратных метров недвижимости, — добавил Ефимов.

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Александр Прохоров в свою очередь добавил, что в рамках проекта на территории промзоны возведут 90 тысяч квадратных метров жилплощади. Также там будет построен детский сад, рассчитанный на 325 воспитанников и школу на 750 учеников. Кроме того, проект предусматривает возведение спортивных объектов и зданий общественного назначения.

Комплексное развитие территорий бывших столичных промзон в рамках проекта «Индустриальные кварталы» даст возможность предоставить в Москве около 500 тысяч новых рабочих мест и обеспечит почти три триллиона рублей поступлений в городской бюджет, подытожили на официальном сайте мэра Москвы.