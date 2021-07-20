Движение трамваев на 3-м проспекте Новогиреева было восстановлено

Фото: Денис Гришкин /АГН Москва

Россия, Москва, 3-й проспект Новогиреева Карта всех событий

Движение трамваев №36 и 37 удалось восстановить на 3-м проспекте Новогиреева. Об этом во вторник, 20 июля, сообщили в Telegram-канале «Дептранс. Оперативно».

До этого «ВМ» писала, что трамваи задерживались на указанном проспекте по техническим причинам.

В результате сбоев маршруты были временно изменены. Трамваи ходили до 3-й Владимирской улицы вместо остановки «Новогиреево», а по изначальному маршруту были назначены автобусы. Москвичам рекомендовали быть внимательными и планировать поездку заранее.

12 июля стало известно, что на востоке и юге Москвы на некоторых улицах изменится схема дорожного движения. Произойдет это из-за инженерных работ.

Так, с 19 июля по 28 августа будет ограничено движение на Свободном проспекте возле дома № 27. Кроме того, на участке Проектируемого проезда № 475 от дома 13 (строение 3) до владения 13 в Канатчиковском проезде будут ограничения с 20 июля по 25 августа. С 1 по 25 августа и с 15 сентября по 5 октября они будут действовать возле владения 9б (строение 3) в Канатчиковом проезде.