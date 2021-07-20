Россия получила две заявки на истребители МиГ-35 от иностранных партнеров

Фото: Минобороны РФ

С 2019 года Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России получила две заявки на экспортные поставки истребителей МиГ-35 от иностранных партнеров. Об этом во вторник, 20 июля, сообщил директор ФСВТС России Дмитрий Шугаев.

— МиГ-35 — это, действительно, новейшая многофункциональная машина, которая укомплектована по последнему слову техники. В 2019–2020 годах в ФСВТС России поступили три обращения инозаказчиков в отношении этого самолета, из них одно на показ и два на поставку, — рассказал он.

Истребитель создан с использованием технологий пятого поколения и способен уничтожать воздушные цели в любое время суток и при любой погоде. Кроме того, он может поражать надводные и наземные подвижные и неподвижные цели.

Среди преимуществ МиГ-35 разработчики выделяют низкую радиолокационную заметность, передовую радиолокационную станцию, новейшие двигатели и еще несколько технических особенностей истребителя, отмечает РИА Новости.

Иностранные пользователи остались под впечатлением после ролика с анонсом новейшего российского истребителя пятого поколения. Воздушное судно покажут публике в первый день авиасалона МАКС-2021. Он пройдет 20 июля. Ролик демонстрирует детали приборной панели самолета, его механизмы управления, а также контуры судна.