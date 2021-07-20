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Исследовательская лаборатория «Площади Москвы» пройдет в Центре Гиляровского

Ольга Маркова

Развлечения
Исследовательская лаборатория «Площади Москвы» пройдет в Центре Гиляровского
Фото: Вечерняя Москва

Центр Гиляровского 21 июля приглашает посетителей в исследовательскую лабораторию «Площади Москвы». Встреча будет посвящена Калужской площади.

Калужская площадь ранее была перекрестком многих дорог, но в XX веке она превратилась в целостный модернистский ансамбль — уникальный случай для Садового кольца. Как и Триумфальная площадь, благодаря тоннелю, Калужская стала сквером. По ней от метро идут в Парк Горького и парк «Музеон» пешеходы.

На встрече гости узнают, при каких обстоятельствах Калужские ворота Земляного города послужили обороне Москвы; какую роль они сыграли в военной кампании 1812 года; что переехало сюда с Мясницких ворот и что переместилось отсюда к Бутырской заставе; почему в народе площадь называли «Сковородой»; как повлияли на пространство площади Генеральный план реконструкции Москвы, открытие станций метро и градостроительные эксперименты 1960–1970-х.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте музея.

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