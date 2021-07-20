Музей Москвы позвал на экскурсию «Эхо старого города»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Музей Москвы приглашает жителей и гостей столицы 23 июля принять участие в экскурсии «Эхо старого города — Ивановская горка».

Участникам мероприятия предстоит увидеть старинные своды, спрятанные под стенами домов XIX века; кусочек солнечной Флоренции и суровую протестантскую Европу; место, где была загородная резиденция Василия I и Ивана III, и монастырь, возрожденный после пожара 1812 года.

Ивановская горка — уникальная территория, где еще можно повстречаться со старой Москвой. Здесь сохранились дореволюционная планировка и почти все церкви и монастыри.

Экскурсантам расскажут, где хранились важнейшие дипломатические документы; где давал концерты Ференц Лист; куда Михаил Шолохов привел Григория Мелихова лечить глаза; где печатались первые ноты Петра Чайковского; что такое Коммунистический университет национальных меньшинств Запада имени Мархлевского.

Участие в мероприятии по билетам, сообщается на сайте музея.