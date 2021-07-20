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Сотрудники столичной Госавтоинспекции за неделю сопроводили 158 автобусов с детьми

Полина Долганова

Город
Сотрудники столичной Госавтоинспекции за неделю сопроводили 158 автобусов с детьми
Фото: pixabay.com

Свыше семи тысяч детей смогли безопасно добраться до мест назначения на 158 автобусах за прошедшую неделю. Об этом во вторник, 20 июля, сообщили в Telegram-канале столичной Госавтоинспекции.

В поездках детям оказывали помощь сотрудники ведомства.

Кроме того, дорожная полиция осуществила проверку исправности всех 28 организованных колонн транспорта, с помощью которого по городу перемещались юные москвичи.

В будущем Госавтоинспекция планирует увеличить максимальную разрешенную скорость до 150 километров в час на тех дорогах, где это позволяет инфраструктура. Об этом рассказал глава ведомства Михаил Черников на пресс-конференции в МИЦ «Известия». По его словам, увеличение разрешенной скорости на дорогах — это в первую очередь вопрос безопасности. Также глава ведомства рассказал, что движение беспилотного транспорта на российских дорогах возможно. Однако оно должно осуществляться в отдельном потоке.

До этого Михаил Черников сообщил, что за последние 10 лет детская смертность в результате ДТП снизилась почти в два раза. Однако все равно ежегодно в результате аварий на дорогах гибнут дети.

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