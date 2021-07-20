В России за сутки выявлено 23 770 новых случаев COVID-19

Фото: Пресс-служба Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы

За сутки в России коронавирусом заболели 23 770 человек. Об этом во вторник, 20 июля, сообщает Telegram-канал «Оперштаб Москвы».

Фото: Стопкоронавирус.рф

Отмечается, что из них у 10,6 процента не было клинических проявлений заболевания. Умерли от этого диагноза 784 человека.

Полностью выздоровели за сутки в стране 22 218 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Общее количество заболевших за время пандемии составляет 6 006 536 человек. Зафиксировано 149 922 летальных исхода. Врачи вылечили 5 382 213 пациентов.

Для того чтобы победить коронавирус, необходимо вакцинироваться. Вирусолог, член-корреспондент РАН, заведующий лабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии НГУ Сергей Нетесов призвал привить больше 80 процентов россиян. Из-за нового индийского штамма болезни риск заразиться возрастает в несколько раз —у уханьского варианта коронавируса репродуктивное число (количество человек, которые будут заражены одним заболевшим) составляет 2,5–3, а у индийского варианта — 5–6.

На сегодняшний день в Москве работают 119 центров вакцинации на базе столичных поликлиник. Сделать в них укол можно по предварительной записи в любой день с 08:00 до 22:00. В павильонах «Здоровая Москва» горожан прививают в порядке живой очереди. Они открываются в то же время, что и пункты вакцинации в поликлиниках, однако в павильонах обычно прививают всех желающих, пока очередь не подойдет к концу.

Вакцинироваться в Москве также могут и иностранные гости столицы. Для них работает крупнейший центр вакцинации в «Лужниках». Кроме того, привиться от коронавируса иностранцы могут и в миграционном центре в Сахарове и еще в 25 медицинских учреждениях.