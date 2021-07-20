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Лекции об автомобилестроении пройдут на ВДНХ

Ольга Маркова

Развлечения
Лекции об автомобилестроении пройдут на ВДНХ
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Главная выставка страны приглашает посетителей в Музей гаража особого назначения ФСО России. Здесь во вторник, 20 июля, стартует цикл лекций об автомобилестроении.

В техническом лектории слушатели узнают об истории отечественного автопрома, познакомятся с инновационными разработками отечественных кулибиных.

Тема первой лекции — «Электротранспорт и гибридные автомобили. Когда исчезнет ДВС?». Слушателям расскажут историю появления электромобилей. Также здесь можно будет обсудить будущее этого вида транспорта.

В пятницу, 23 июля, лекцию посвятят особенностям спортивных автомобилей «Родстер Крым». Слушатели узнают о том, как создается автомобиль на отечественной компонентной базе, как молодые инженеры проводят виртуальные краш-тесты автомобиля, работают над собственным механизмом складывания крыши, оптикой, эргономикой и решают множество других нетривиальных задач.

Участие в мероприятии бесплатное, по регистрации, сообщается на сайте ВДНХ.

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