Подмосковные полицейские задержали грабителя-рецидивиста с 34-летним «стажем»

Фото: moscow-live

Россия, Московская область, Домодедово, микрорайон Северный, улица Гагарина Карта всех событий

Подмосковная полиция задержала 50-летнего мужчину, который подозревается в серии грабежей. Об этом во вторник, 20 июля, «Вечерней Москве» сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

По словам представителя ведомства, подозреваемый в дневное время нападал на одиноко идущих девушек. Он набрасывался на них со спины, душил и похищал драгоценности. Жертвами преступника стали три жительницы Домодедова в возрасте от 29 до 47 лет.

Нападения мужчины попали на запись камер видеонаблюдения. Это позволило правоохранителям его вычислить. Грабитель был задержан в месте проживания на улице Гагарина.

— Задержанным оказался неоднократно судимый за аналогичные преступления уроженец Оренбурга, который провел в местах лишения свободы 34 года. У него в квартире полицейские обнаружили и изъяли залоговый билет о предоставлении в один из местных ломбардов цепочки из золота 585 пробы, принадлежащей одной из потерпевших, — заключила Петрова.

Видео: МВД

В настоящее время подозреваемый находится под стражей. В отношении него возбудили уголовное дело по статье «Грабеж».

Днем ранее, 19 июля, полиция задержала двоих приезжих мужчин, которые ограбили пенсионера. Инцидент произошел на Рязанском проспекте. По словам потерпевшего, возле дома к нему подошли двое незнакомцев и, применив силу, отобрали у него денежные средства и мобильный телефон.

Сразу же после этого пенсионер обратился в полицию. Тем же вечером правоохранители задержали злоумышленников на улице Вострухина. Подозреваемыми оказались мужчины 26 и 38 лет, которые не имеют постоянного места жительства в столице.